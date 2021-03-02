市場擺脫上週對通貨膨脹的憂慮，美股大幅收高，道瓊指數強升逾600點，台股連假前失守萬六關卡，投顧認為，短線偏多整理。

市場擺脫上週對通貨膨脹的憂慮，瀰漫著疫苗和美國振興案帶來的樂觀氣氛，美股大幅收高。

道瓊工業指數強力漲升603.14點或1.95%，以31535.51點作收。標準普爾指數攀高90.67點或2.38%，收在3901.82點。科技股那斯達克指數大漲396.48點或3.01%，收13588.83點。

歐股擺脫上週沈重賣壓，強力反彈。交易商指出，箇中原因在市場對升息疑慮減緩，同時美國公債殖利率也回跌。

台股加權指數26日終場大跌498點，失守萬六關卡，收在15953.8點。三大法人當日合計賣超新台幣1008.01億元，外資賣超944.07億元，同步寫下歷史紀錄。

日盛投顧表示，恐慌指數VIX下滑，美債殖利率回落，加上疫苗利多消息，喚起華爾街對經濟更強勁復甦的希望，金融、航空類股急升，蘋果（APPLE）全美門市自去年3月來全面復業，美股4大指數高檔震盪整理，台積電ADR上漲2.5%。

日盛投顧補充，台股支撐為15700點至15800點，壓力為16400點至16500點，短線偏多整理。（編輯：趙蔚蘭）1100302

(中央社)