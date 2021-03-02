【愛傳媒黃珊珊專欄】過了一個很特別的228，凌晨與市長一起騎自行車，是我第一次長途騎自行車，第一段我有些落後，因為不習慣換檔及上坡，第二段我反而跑到前面，因為市長車子有些狀況，第三段從桃園到新竹，其實不在我的計畫中，因為之前練習太用力，拉傷了右大腿，我還去醫院復健科打針與物理治療，本來只希望可以騎到林口就好，沒想到體力不錯，到桃園後覺得還可以，就往新竹奔去，但是左小腿突然有點抽筋，所以騎到新竹代天府後，只好暫停收工，不然我還真的想騎到下一站。

市長在新竹代天府看到我非常驚訝，他說我第一次騎這樣已經很厲害了，他本來以為我騎到林口就會掛掉，騎到新竹我也覺得很驕傲！

這幾天我常在新聞上看到有關我的消息，其實從來沒人來問過我，也可以寫出長長一篇，真的蠻神奇的！

除了選舉口水與顏色，大家好像沒有別的正經事了嗎？我常覺得生命很珍貴，時間不夠用，實在沒有必要浪費精力在政治口水與猜疑上，很多人大概很難了解，其實人跟人之間的信任是一點一滴建立的，不需要太多言語或動作，我何其有幸，從政這麼多年，得到很多人的信任，還可以繼續堅持做自己！

很看不慣很多政治人物就算十指緊扣也可能背後捅小刀，假面到不行，我從政20多年，看過各種政治人物起起落落，所以我一直告誡自己要保有自己的本心與初衷，到今天為止，我很慶幸每一段過程都是自己堅持選擇正確的道路。

每天看到的資訊有很多面向，千萬不要只看標題不看內容，而且要多看幾則甚至找到不同立場的平衡報導再做判斷，否則就可能被誤導扭曲！很多台北市的新聞都有這個現象，我們會盡量說明清楚！

台北很大、工作很多，每天改變一點點，改變台北就可以改變台灣！第一次就騎過80公里，下次就可以挑戰200公里啦！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)