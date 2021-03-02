節目《乘風破浪的姐姐2》自開播以來討論度居高不下，港星張柏芝屢傳和王菲的閨蜜那英關係尷尬，2人之間的互動成為關注焦點，日前播出的節目片段中，那英和張柏芝面對面掏心談話，那英更透露她非常心疼對方，讓張柏芝忍不住聲淚俱下，也破除了2人的不合傳言。

由於張柏芝和謝霆鋒離婚後，對方和舊愛王菲復合，而那英正是王菲的摯友，因此2人在節目上的互動一直備受關注，節目《乘風破浪的姐姐2》最新一集播出中，能看到女星們正在聊天，那英先鼓勵張柏芝應該要多展現自己，既然都到節目上了，就不要害怕困難挑戰，「妳值得被更多人認識」。

那英要張柏芝多展現真實的自己，「這樣老百姓才知道，原來張柏芝不是我們想像當中的那種人。」她也提到之前在練排場和胡靜、張柏芝一起吃飯，送餅乾給對方試吃，沒想到張柏芝只吃了一口就驚呼「好好吃」，接著便將餅乾放進包包裡，「我兒子他們一定會喜歡」，讓那英發現張柏芝真的是很了不起的媽媽。

張柏芝感動到一秒落淚。（圖／翻攝自微博）

那英更心疼地表示，「妳想的全是孩子，妳都已經沒有自己了！然後表面還不能讓別人看到妳垮掉。」甚至說在聽見張柏芝那番話之後立刻就投降了，要大家好好關心對方，讓張柏芝感動到當場落淚，而在最新的預告中，張柏芝還在舞台上開心地吻了一下那英的臉頰，2人的好交情不言而喻。

(中時新聞網)