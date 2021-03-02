大陸稱多次在台灣鳳梨中發現有害的介殼蟲，因此自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，讓不少果農擔心鳳梨滯銷，而政府拿出數據反擊後，也發起全民吃鳳梨的運動。對此，一名網友表示，陸禁台灣鳳梨讓許多人忙翻累歪，但他也好奇哪種台灣水果滯銷時，大家看到卻不會想救？意外掀起討論，多數網友留言直指｢榴槤」。

一名網友日前在PTT上發文指出，陸禁台灣鳳梨引發的「水果之亂」讓一堆人累翻，但也讓他好奇，下次若不幸又有水果滯銷，哪一種水果是大家看了卻不會想救呢？原PO也分享自己心目中的答案是「榴槤」，並開玩笑表示「希望今年夏天芒果滯銷，這樣他看到一顆就吃一顆。」

貼文引起網友熱烈討論，「葡萄柚、百香果，酸到要人命」、「都不會救 只買自己想吃的」、「波羅蜜」、「釋迦吧」、「榴槤、波羅蜜、木瓜臭死」、「火龍果跟榴槤真的沒辦法」、「木瓜的味道真的無法」、「柿子」、「我就不吃鳳梨，蓮霧還好一點」」、「台灣香吉士啊，每年滯銷沒人救」。

綜合網友的回應發現，最多人點名的水果竟是「榴槤」，因為榴槤本身氣味較重，讓不少人難以接受，也不太敢吃，「 榴槤，但那個量不會太多」、「絕對是榴槤」、「榴槤絕對不救」、「榴槤啊！唯一不吃的水果」、「榴槤沒有之一」、「榴槤臭死了，怎麼會有人愛吃？」、「榴槤但聽說不好種」。

根據農委會資料指出，榴槤是熱帶果樹，喜好溫暖多雨的氣候環境，不太耐冷，而台灣冬季有寒流加上夏季有颱風，所以在台灣種榴槤相較之下比較不容易，也因此多數台灣販售的榴槤都是從國外進口的，導致售價會較一般水果高。

(中時新聞網)