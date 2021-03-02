變調的員工聚會！高雄一家冷凍空調公司羅姓老闆夫妻與員工到大寮享溫馨KTV歡唱，席間梁姓員工找來張姓友人同歡，不料疑似酒後發生口角，羅男、梁男、張男大打出手，羅拿起現場置放防疫酒精的不鏽鋼支架當武器，卻不慎誤傷來勸架的店家值班組長，導致對方手部挫傷、頭部被輕微敲擊，幸好沒有大礙；警方獲報，啟動快打部隊到場壓制，將三人全部帶回偵辦。

警方調查，經營冷凍空調設備的羅姓男子與太太、梁姓員工夫婦及陳姓友人彼此熟識，1日晚間相約到大寮享溫馨KTV聚餐歡唱，席間羅男打電話給38歲張姓友人，邀他一起來同樂，張男也應邀前來，沒想到坐沒多久，大家就說要埋單散場，引發張男不滿，在包廂內就起了口角。

羅男、張男、梁男在1樓大廳越吵越凶，最後扭打成一片，店家值班組長見狀趕緊出面勸架，羅男卻一把拿起門口置放防疫酒精用的不鏽鋼支架揮舞，值班組長遭無辜牽連，手部擦挫傷、頭部也被輕微敲擊，幸好沒有大礙。

林園警分局中庄派出所獲報到場，立即將羅男、張男、梁男及在場證人共6人帶回派出所偵辦，不過因為三人尚未酒醒，至今還沒辦法製作筆錄；警方嚴正表示，絕不容許酒後滋事、鬥毆等情事發生，並呼籲民眾平日在外飲宴為自身安全勿飲酒過量，避免行為失序惹禍上身。

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(中時 )