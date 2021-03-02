不少外送員會受客人所託，外送過程順便買其他物品，藉此能拿到更多小費；不過1名外送員在網路爆料，他日前到林森北路取餐時，竟被客人要求順路載1名「女子」過去，他事後才得知女子是陪酒小姐，他勉強接受並送達後，拿到500元小費，但下樓時竟被隨即警方逮住，理由是當馬伕，離奇過程讓網友直呼不相信。

外送平台崛起，先前曾有外送員爆料半夜接到訂單，對方只買了1瓶礦泉水，後來才知道對方其實是希望他順路幫忙買菸和啤酒，他也藉此拿到不少的小費。後來1名外送員也在PTT上爆料，他日前接到1個訂單，要到台北市林森北路取餐，但客人還要求他拿餐後順路載1名女子到對方家裡，「我本來想拒絕的，但他說會給我小費，為了錢我也只好載了」。

外送員被要求順路載1名「女子」過去，他事後才得知女子是陪酒小姐，他事後遭警方逮捕。（圖／翻攝自PTT）

該外送員說，後來跟女子聊了一下，才得知對方是「做魚的」（指未透過情色仲介，自己接案的陪酒小姐），對方說這位客人不想花計程車錢，突發奇想用外送機制順路載她過去；外送員將人與食物送達後，確實也拿到高達500元的交通費，不過他下樓竟隨即被警方逮住，稱他是「馬伕」移送法辦。

離奇的發展讓許多網友稱應該是幻想文，「最好是你機車後面放箱子還能載人」、「你的機車後座還真寬敞」、「500元應該夠搭計程車吧」、「看到最後整個笑出來」，但也有網友留言說「警察釣魚」、「遇到不合理要求還是拒絕比較好」、「這真的得不償失，拿了500元小費卻吃上官司」。

(中時新聞網)