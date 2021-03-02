王菲和李亞鵬的14歲女兒李嫣，雖然天生患有唇顎裂，但總是充滿自信不畏異樣眼光，先前疑似受不了酸民留言攻擊，將Instagram所有貼文清空，不過有眼尖網友發現她似乎另開帳號，大頭照更曬出肩膀刺青，掀起網友討論。

李嫣近來開設全新Instagram帳號，只見大頭照是背對鏡頭，露出白皙美肩的照片，不過卻被肩膀上卻有著黑色小貓的刺青，立刻引起網友熱議，認為才14歲就刺青不太適合，認為造成外界觀感不佳，對此她在限時動態上表示：「OK...它是紋身貼紙」，駁斥未成年就刺青的傳聞，不過仍有不少網友喊話王菲：「該好好管管你女兒了」。

李嫣曬出左肩黑貓刺青照引發熱議。（圖／微博）

身為天后王菲的女兒，李嫣一舉一動都受到外界矚目，遠赴瑞士就讀貴族學校的她，據悉1年學費高達台幣335萬，當下最新生活照流出後，由於拍攝地點看起來像夜店，立刻引起網友熱議，認為她才小小年紀，就去那種場合不太妥當，對此她無奈表示：「學校晚會而已，這都哪兒跟哪兒，學校辦的慈善趴體就成夜店了？」還附上9個問號，道出內心無奈。

由於在IG分享日常生活，常無端遭到網友攻擊，讓她無奈留言：「太難了」，更無預警清空IG所有貼文，連標註她的貼文都沒留下，只在個人檔案留下「進來前請先收起偏見」，可見面對外界的酸言酸語，對年僅14歲的她已經造成很大困擾。

(中時新聞網)