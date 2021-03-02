高通出具音訊產品使用現狀研調報告，TWS(真無線藍牙耳機)在全球急速成長，包括持久電力、與智慧機的互通性、主動降噪等，也成為消費者關注的重點，高通也持續與全球領先音訊品牌合作，幫助OEM廠商滿足音訊消費者快速成長的需求。

音訊產品使用現狀研調報告2020為橫跨多個地理區，針對數千名音訊消費者的調查報告。該報告指出，大多數使用者對於其無線音訊裝置能提供新使用案例和新功能有持續的需求。隨著真無線耳機數量在全球爆炸性的成長，更持久的電池續航力、改善與智慧型手機的互通性、主動降噪、喚醒詞啟動語音助理和聽力增強等都成為了消費者所追求的功能。此外，遊戲和影片媒體消費的普及也推動了對藍牙無線音訊連線低延遲度的需求。高解析度的音訊仍然是各種音訊裝置間主要的差異化因素。消費者對可攜式藍牙音響的需求仍然很高，而音響連網、以雲端為基礎的語音助理、卓越的音質和升級的攜帶性等功能則最受重視。

高通具有多樣的音訊產品組合提供多項技術進展，包括領先業界的藍牙音訊系統單晶片(SoC)，可提供超低功耗效能、卓越的藍牙連線能力和先進的處理能力。高通的產品組合包括一系列高效能的技術，例如高通TrueWireless Mirroring、高通aptX Adaptive、高通cVc回音消除(Echo Cancellation)和噪音抑制(Noise Suppression)、高通自適應主動降噪(ANC)技術以及支援喚醒詞啟動語音助理，可進一步幫助音訊OEM廠商開發功能豐富的音訊產品所設計。

高通技術國際有限公司副總裁暨語音、音樂與穿戴式裝置總經理James Chapman表示，高通致力於協助客戶引領無線音訊的演進，最新一代的裝置能使全球消費者享受更豐富的聲音、更直覺的聽覺體驗和更廣泛的使用案例，高通特別打造了高度整合的平台，使各音訊品牌能簡化開發下一代複雜、功能豐富和強大的藍牙音訊產品的過程-即使在最小的外形尺寸中也能擁有更持久的電池續航力。

(時報資訊)