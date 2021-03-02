35歲以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）近年演出《神力女超人》系列電影走紅，她因此角色不僅聲名大噪，還在去年被選為收入第3高的好萊塢女星。今(2日)凌晨她在IG報喜，宣布和富商老公亞龍瓦爾薩諾（Yaron Varsano）除了兩個女兒外將迎來第3個孩子，好友「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）等人也按讚恭喜。

蓋兒加朵19歲時就參加以色列小姐大賽嶄露頭角，也曾參與過厄瓜多的環球小姐選拔，之後她在以色列國防軍服役兩年，2008年她正式出道，主演電視劇《娃娃》，後來參加《玩命關頭》第4、5、6集電影打開知名度，2013年被DC宣布成為《神力女超人》電影真人版主角。

蓋兒加朵宣布懷第3胎。（圖／翻攝自gal_gadot IG）

蓋兒加朵走紅後，精緻深邃的五官與氣質和高挑的身材為她吸引了一票粉絲，但她早在2008年就和以色列商業鉅子亞龍瓦爾薩諾結婚，知道老婆因作品大紅大紫，亞龍瓦爾薩諾曾穿上有愛妻剪影的T恤，放閃力挺說：「我太太就是真正的神力女超人」。

蓋兒加朵和富商老公亞龍瓦爾薩諾。（圖／達志影像）

先前，蓋兒加朵受訪透露，和先生是2006年認識，當時蓋兒加朵為了治療情傷，選擇到沙漠參加團體活動沉澱自己，當時他們在主辦單位設計下跟著做瑜珈、冥想、吃健康食物，由於提供的食物太糟，亞龍瓦爾薩諾隨即請人到遠處的法式餐廳打包食物送大家吃，善良又貼心的舉動打動了蓋兒加朵，兩人一見鍾情開始交往，2年後就走入家庭，並生下兩個可愛女兒，今蓋兒加朵宣布懷了第三胎，並分享一家四口摸著她孕肚的幸福照片，粉絲不僅恭喜，也讚照片中的蓋兒加朵天生麗質，既使素顏照也美到不像凡人。

(中時新聞網)