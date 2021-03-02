航港局1日表示，為因應第3階段區塊風電開發，提供我國海域船舶安全航行空間，目前正委託船長公會辦理「我國西側及北側海域航行空間規劃」案，全案仍在規劃檢討階段並未定案，尚需聽取各方意見，並無部分媒體報導所稱：交通部突襲、片面決定，致影響苗栗風場開發及白海豚生態等情事。

航港局強調將審慎評估各方案對相關面向之影響，聽取各方意見，並以航行安全為首要考量，提出妥適建議方案。

該局說明，目前第3階段風電開發區塊，各風電商選訂開發場址規劃皆位於船舶航行慣用航路上，倘劃作風場，勢將影響船舶航行安全及航商權益。因此，航港局刻正委託船長公會辦理航行空間規劃研究，希望透過專業分析提出符合我國海域航行空間需求之最適方案，目前全案尚在檢討階段，並未定案，後續將審慎評估各種可能方案，期與相關部會共同創造兼顧航安、風電、漁業及環境生態的多贏局面。

(工商 )