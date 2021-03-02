塑膠射出成型機大廠富強鑫大陸接單回溫，浙江寧波及廣東東莞兩廠產能滿載，訂單能見度看到第二季末，大陸廠每月出貨2億多元～3億元，主要供應大陸內需市場；台灣廠外銷則受船運艙位不足，運費上漲影響，出貨遞延，兩岸目前在手訂單15億元，今年營收及獲利可優於去年。

富強鑫元月合併營收3.56億元，比去年同期大幅成長117.12％，去年1月提前過年，2月大陸又剛爆發新冠肺炎疫情而影響產銷。富強鑫主管表示，富強鑫目前大陸射出成型機銷售接單持續成長，過年期間，大陸寧波及東莞兩地工廠員工配合大陸政府在地過年政策，提前開工，台灣內銷市場也成長，台灣外銷因艙位不足，運費上漲，部分客戶採FOB報價，由客戶負擔運費，部分客戶認為運費高漲而延後拉貨。初估今年2月出貨比去年同期倍數成長，3月出貨也優於去年同期，由於去年第一季基期較低，今年第一季出貨可望比去年同期成長五成以上。

富強鑫主管指出，近期鋼鐵及銅等原物料成本上漲，大陸鈑金、鑄件、油管及料管等零件供應不及，鑄件廠也要求漲價，大陸出現搶料風潮，影響出貨速度。富強鑫先支付現金一成當作訂金，可以比同業先取貨，讓生產不至於受影響。

富強鑫看好國際大廠持續前進印度設廠，又有人口紅利，市場持續增長，斥資在印度設廠，去年已完成建廠及開始營業。富強鑫表示，今年元月出貨新台幣1千多萬元，逐月增加。

(工商 )