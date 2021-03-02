亞德諾半導體（Analog Devices，ADI）宣布與利默里克大學（University of Limerick，UL）以及包括經濟基礎設施技術領導者Stripe在內的知名企業合作，推出名為「沉浸式軟體工程」（ISE）的全球領先電腦科學專案。在全球對開發人才需求不斷增加，且互聯網經濟快速成長的情況下，ISE旨在變革電腦科學的教學方式，培養業界經驗豐富的軟體專業人員，提升商業影響力。作為UL倡議的研究啟動部分，ADI將資助進行實驗性開發和研究，以期開發新的軟體流程和服務。

ADI總裁暨執行長Vincent Roche表示，ADI致力於強化軟體發展對各行業的影響，並憑藉自身的獨特優勢，在現實與數位世界之間搭起橋樑。我們深刻體會到ISE等此類專案對於幫助培養未來的軟體工程師人才具有重大意義。

透過ISE專案，將使學生能運用ADI Catalyst所提供的資源。ADI Catalyst位於愛爾蘭利默里克，致力開展實踐性的孵化器式研發活動，力圖形成新的社群，創建生活實驗室，開發突破性技術，例如人工智慧、機器人和永續發展應用。ADI Catalyst作為協作中心，透過合作方式來協助客戶加速解決其所面臨的挑戰。同時為客戶和研究機構提供了一個與ADI互動的獨特環境，並在單一協作環境中共同解決問題。ADI的歐洲研發中心也位於利默里克，長期以來，該中心一直以研發先進技術聞名。

Stripe聯合創始人暨總裁John Collison表示，軟體工程師對此具吸引力的職業擁有高度熱情，他們能夠解決在快速發展的行業中最重要的全球性問題，但目前軟體工程師的人數遠遠不足。『沉浸式軟體工程』將以良好的路徑來協助更多學生（尤其是年輕女性）進入技術領域。

ADI、UL、Stripe等知名企業、機構以及其它業界領導者組織所構成的生態系統，將為學生帶來ISE專案並為畢業生提供就業機會。ISE提供為期3年的本科強化課程，以及第4年的研究生級別課程。透過業界實習提供學生在公司工作的經驗（佔總課程近一半），讓他們能夠透過導師指導，在真實工作環境中獲得所需的技能。第一批學生預計將於2022年9月報名參加ISE課程。

利默里克大學校長Kerstin Mey教授表示，ADI是我們最堅定、有力的長期合作夥伴，我很高興ADI能與我們一起推進這個激勵人心的新專案。我們很期待與ADI合作，以如此重要的方式重塑未來軟體工程師的培養模式。

ADI運用其獨特的領域應用專業知識在終端應用發揮重要作用，並為客戶業務帶來積極的重要影響。ADI在軟體方面取得的進展，亦正深度影響客戶選擇和使用其解決方案的方式。

(工商 )