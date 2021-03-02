Nordic Semiconductor宣布，遊戲技術開發公司QPAD選擇支援藍牙5.2/低功耗藍牙先進多協定的Nordic系統單晶片(SoC)nRF52840以及nRF52833，在其DX900專業電競無線光學滑鼠和玩家PC之間實現低延遲的資料傳輸，從而在遊戲應用中實現最快的反應速度。

DX900是一款隨插即用的無線電競滑鼠，不管是慣用左手或右手的使用者都可享用符合人體工學的舒適設計，並具有可自行定義的按鍵功能。其16,000 DPI感測器可設定電競遊戲中最流行的七個DPI段數。其中整合的nRF52840 SoC擁有64MHz、32位元的Arm Cortex M4處理器，帶有浮點運算單元(FPU)，為DX900無線滑鼠提供了充足的處理能力以支援高階遊戲模式。nRF52840將ArmR CortexR M4處理器和2.4GHz多協定無線電(支援藍牙5.2、ANT、Thread、Zigbee、IEEE 802.15.4和專有的2.4GHz RF協定軟體)，以及1MB快閃記憶體和256Kb RAM記憶體結合在一起。其具有晶載功率放大器(PA)的新型無線電架構提供-95dBm RX靈敏度、8dBm的最大輸出功率以及103dBm的總鏈路預算。

這款DX900專業電競用無線光學滑鼠可透過2.4GHz的USB 無線收發器連接到使用者的PC，這個收發器整合了Nordic的nRF52833多協定SoC。nRF52833配備的64MHz、32位元Arm Cortex M4處理器具有浮點運算單元(FPU)。用戶將USB 收發器插入PC，電競無線滑鼠便能以極低延遲的2.4GHz專有無線連接與PC進行通訊。此功能可利用1ms的資料傳輸(響應時間)性能實現滑鼠的精確操作。全速(12Mbps)USB操作是nRF52833的關鍵性能，USB連接介面可與例如PC、智慧手機和閘道器等許多主機設備進行低延遲和高頻寬通訊。

DX900專業電競無線光學滑鼠使用690mAh電池，預設的電池續航時間約為70小時，這在一定程度上要歸功於Nordic SoC的超低功耗工作特性。nRF52840 SoC經過精心設計，可利用全自動電源管理系統將功耗降至最低，與nRF51系列相比，功耗降低多達80％。

nRF52840是Nordic最先進的超低功耗nRF52系列SoC，通過了Green Power規範認證，也通過了藍牙5、Thread 1.1和Zigbee PRO(R21) 認證，其動態多協定功能可獨特地支援這些協定的並行無線連接。Nordic的獨特軟體架構清楚分隔了RF協定軟體和QPAD的應用程式碼，因此簡化了開發程序。事實證明，Nordic的nRF5軟體開發套件(SDK) 提供了展開短距無線應用開發的必要範例、程式庫和驅動程式，在協助QPAD開發無線滑鼠應用程式碼上也發揮了重要作用。

QPAD表示，我們之所以選用Nordic的nRF52840 SoC來開發DX900專業電競無線光學滑鼠，是因為這款SoC具備小尺寸、低功耗、出色無線電靈敏度等性能。nRF52840 SoC的大容量記憶體配置使我們能夠在產品中儲存更多配置文件，並實現更多樣的客製化功能。除此之外，我們開發應用程式碼時，Nordic的nRF5 SDK也提供了許多幫助。

(工商 )