天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤出招，不只延續他領先預測蘋果iPhone規格傳統，還一口氣針對iPhone未來三年變革提出大預測，包括：蘋果今年上半年不會發表新iPhone SE、2022年下半年高階iPhone將以打孔取代正面螢幕瀏海設計，聚焦果粉注意力。

郭明錤針對2021年的iPhone產品線提出六大預測：一、蘋果不會在上半年發表新款iPhone SE。二、下半年新iPhone與iPhone 12系列相同，有四個機型、且螢幕尺寸相同，全部支援Lightning介面，並沒有無介面設計。主要硬體規格改變為瀏海縮小，以及高通的5G基頻晶片升級至5奈米製程製造的X60M；二款新高階iPhone有更多規格升級，包括：後置超廣角相機由5P（f/2.4）、固定焦距（FF），升級為6P（f/1.8）、自動對焦（AF），顯示器採用更省電的LTPO技術與支援120Hz。

三、下半年新iPhone機型均採用Y-OCTA（iPhone 12系列僅Pro系列採用）與Sensor shift廣角相機（iPhone 12系列僅12 Pro Max採用）。四、受益於許多零部件採取節省空間設計，下半年新iPhone配備較iPhone 12系列更大電池容量。五、下半年新iPhone與iPhone 12系列一樣，僅二款高階機型配備後置LiDAR。

六、天風國際認為，2021年iPhone成長動能主要來自於5G推升的換機需求、高階市場市占率因華為禁令而成長，以及iPhone 11降價銷售。我們預測2021年iPhone出貨將成長15–20% YoY至約2.3億部。

放眼2022年，郭明錤預測，蘋果將在2022年上半年發布新款iPhone SE。外觀設計與大部分規格跟既有的4.7吋iPhone SE相似，最大改變為支援5G與處理器升級。

更重要的是，2022年下半年的新iPhone中，至少高階機型將捨棄瀏海設計，並採用螢幕打孔設計。若生產良率夠好，則有可能全部機型均支援螢幕打孔設計。再者，前置相機將升級至自動對焦。天風國際預期，2022年iPhone成長動能主要來自新款高階機種與新款低階iPhone SE推升的5G換機需求。

近一步延伸到2023年，若iPhone 11在2022年結束生產，則蘋果將在2023年上半年推出配備約6吋LCD顯示器、支援Face ID與售價600美元以下的新機，此新機與iPhone 11相較，最大改變為支援5G與處理器升級。其次，若開發順利，蘋果最快在2023年下半年的新款高階iPhone將採用屏下指紋、潛望式長焦相機、以及無打孔與瀏海的真全螢幕設計。最後，蘋果目前尚未正式開案採用柔性OLED的折疊移動裝置，郭明錤預測，若蘋果能於2021年解決折疊移動裝置的關鍵技術與量產問題，則可能會於2023推出7.5～8吋的折疊iPhone。

(工商 )