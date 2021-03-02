有鑑於3月起台灣鳳梨無法輸陸，造成衝擊，臺中十大伴手禮名店法布甜，為了支持果農，宣布今年將擴大採購20噸鳳梨，並從即日起，每天免費贈送200斤鳳梨，總共3500斤送完為止。

以無油馬卡龍鳳梨酥口味，享譽中台灣的法布甜，過去，每年約使用10噸的鳳梨原料。執行長張淑卿表示，為了響應全民支持果農，昨天決定增加一倍，預計陸續採購20噸，並開櫻花馬卡龍鳳梨酥、芒果馬卡龍鳳梨酥等新口味。

值得一提的是，法布甜和泰晶殿還將聯合採購3500斤金鑽鳳梨，即日起，從12點開始，每天免費贈送200斤鳳梨，總共3500斤送完為止。

另外，12日以前，在泰晶殿臉書，分享鳳梨料理食譜，即可參加按摩卷抽獎。

另，在法布甜臉書留言臺灣加油，也可參加泰晶殿按摩卷、鳳梨酥禮盒和精品行李箱抽獎。而街口支付為了響應這次活動，特別舉辦抽獎活動，使用街口支付免手續費，購買法布甜商品的消費者，還有機會得到街口幣。

(中時 )