上個月27日，大專籃球聯賽(UBA)的賽場上出現非裔球員遭到種族歧視字眼辱罵的事件，對此，行政院長蘇貞昌今(2)日受訪時指出，種族歧視的狀況非常不應該，相信長期以來台灣社會都非常善意以及友善，不會出現歧視；但隨後被記者問到「那武漢肺炎有牽涉到歧視嗎？」蘇貞昌卻不回應、掉頭就走。

UBA大專籃球聯賽日前進行8強複賽，由世新大學對上台灣師範大學。在賽末戰況激烈之際，世新大學非裔球員阿巴西向裁判提出抗議，指著師大球員林仕軒說「他罵我是黑鬼！」但裁判並未理會，事後反而給予雙方各1次技術犯規。但師大球員爆出種族歧視的行徑，已引起討論。

對此，今天上午蘇貞昌被問到如何看待台灣師範大學的球員指非裔球員是「黑鬼」，他表示，「那很不應該，尤其種族歧視的語言更不應該」。蘇貞昌表示，長期以來台灣非常善意友善，絕大部分國人不會歧視人家，也不會用歧視的語言，「這件事情真相是怎樣，可以查處。」

但提及歧視性用語，美國總統拜登就下令美國行政部門，對新冠肺炎禁稱為「中國病毒」，避免歧視及仇外情緒，但蘇貞昌上周赴立法院針對疫苗進行專案報告時，仍堅持將新冠肺炎稱為「武漢肺炎」。

因此，蘇貞昌今天隨後就被記者追問「武漢肺炎」是否也牽涉到歧視問題時，卻沒有回應，掉頭就走進立法院準備接受備詢。

(中時 )