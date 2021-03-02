「浩角翔起」成員阿翔（陳秉立）2019年經歷不倫戀風波，在老婆Grace陪伴之下，家庭恢復平靜，而Grace平時除了在網上分享生活大小事之外，她最近也在節目《聽媽媽的話》分享，她懷第二胎時產檢完，卻被老公忽略她的不適，Grace還因為老公的一句話，讓她忍不住在餐廳崩潰痛哭。
Grace在節目《聽媽媽的話》中指出，在小孩出生前，她就是家中的女兒，不過隨著孩子陸續出生，她就逐漸「失寵」了，讓Grace印象最深刻的是，她懷第二胎時，夫妻一起去產檢，當天做的檢查則是妊娠糖尿，喝了大杯糖水的Grace相當不舒服。
產檢結束後，夫妻帶著大女兒一起去吃鐵板燒，又餓又想吐的Grace趕緊吃一口墊肚子，希望能緩減不適感，但當Grace一夾菜時，阿翔卻出聲制止：「等一下，小孩還沒吃」，餓整天的Grace被老公忽略，讓她聽完直接在餐廳崩潰大哭：「我就不是人嗎？我一整天喝妊娠糖尿，我都不能吃一口嗎？」
Grace事後回想則笑說：「真的，跟小孩吃醋，吃到底了」，同時，Grace也解釋，不是阿翔不餵女兒，而是阿翔很疼孩子，他的直覺反應是「小孩就是應該要優先於爸爸、媽媽」。
同時，Grace也被問到，阿翔比較喜歡男生還是女生？Grace則說：「他都喜歡」，主持人小禎則認為，爸爸都對女兒比較偏心，也讓Grace認同說：「真的耶，害我耿耿於懷」。
(中時新聞網)
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