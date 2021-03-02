大陸央視新聞2日報導，華為公司副董事長、財務長孟晚舟當地時間3月1日，在加拿大溫哥華不列顛哥倫比亞省高等法院出庭。法庭即日起召開辯論庭，將連續5天，就孟晚舟律師提出的「程式濫用」申訴理由中的第一個爭點，也就是「政治驅動」進行辯論。

報導稱，這個階段被稱為言詞辯論庭階段，與之前法庭聽證階段有所不同。顧名思義，法庭辯論階段主要是檢方和辯方律師就案件進行陳述，而聽證階段主要是聽取證人提供的資訊。不過，在這個階段中，依然會有聽證內容，因為此前的聽證，實際上只是對第二爭點，也就是「非法拘禁」進行了聽證。

在此之前，華為加拿大公司發表了一份聲明表示，在這個階段的法庭辯論中，孟晚舟的辯護律師將提出反對引渡的4個爭點，分別為：政治驅動、非法拘禁、重大遺漏和錯誤陳述、違反國際習慣法。

一、政治驅動是指，在川普擔任美國總統期間曾公開聲稱，願以把孟晚舟引渡案作為談判籌碼，迫使中國接受美國的貿易條件，獲取政治和經濟利益。

二、非法拘禁是指，加拿大邊境服務局（CBSA）和聯邦員警（RCMP）在美國聯邦調查局（FBI）的指使下，擅自改變法庭立即逮捕的命令，在溫哥華機場對孟晚舟進行非法搜索並套取口供，非法對外提供這些資訊等等。這些都是對孟晚舟憲章權利的侵犯。

三、重大遺漏和錯誤陳述是指，美國司法部向加拿大法庭提供的有關孟晚舟案的法律文件中，刪除了關鍵證據，彎曲了事實，從而誤導加拿大法庭。

四、違反國際習慣法是指，美方對孟晚舟的指控借用的是域外法權的概念，但是孟晚舟與匯豐銀行均非美國公民和企業，雙方之間的行為也沒有對美國構成威脅，因此美國沒有理由借用域外法權的概念對孟晚舟提出引渡。

報導指，按照庭期安排，對「程序濫用」申訴理由第一個爭點的辯論，將在3月1日到5日持續5天，然後在3月到5月之間陸續對這4個爭點繼續法庭辯論。具體何時作出判決，目前還沒有確定資訊。

(中時 )