高雄市一名15歲在飲料店打工的少女，認識一名無業的施姓男子，兩人交往後，在2017年7月間，施男邀約少女前往高雄市一家商旅，明知自己患有性病的狀況下，仍半推半就地與少女發生性關係，導致少女也染上了「第二型疱疹」性病，少女為此就醫兩年無法工作，還花了40餘萬元醫藥費，在身心俱疲下自戕多次獲救，少女父親得知後氣得對施男提告求償，橋頭地院判決施男8月徒刑，並應賠償60萬元。

根據判決書記載，施姓男子原本擔任送貨工，與A少女原為男女朋友，施男明知自己其患有第二型疱疹之性病，竟於106年7月底某日上午，戴著少女前往高雄市某家商旅，強迫少女發生性關係。

不久後A女因此而亦被傳染罹患第二型疱疹之性病，由於疾病纏身，且施男事後因案入獄，近兩年治療前後花了40餘萬元，且疾病難醫，導致少女身心俱疲，就醫期間因此自戕多次。

少女父親不忍女兒受辱，對施男提告害性自主，並求償百萬元醫療費及精神撫慰，但施男在審理期間卻不出庭，也不理少女及家屬，並未尋求和解，讓少女父親氣炸，對他提出百萬元賠償。

法官審理後認為，Ａ女與被告係男女朋友，Ａ女被傳染罹患第二型疱疹性病之情節非輕；Ａ女為為國中畢業，在飲料店當店員，每月薪水約1至2萬元不等，罹病後沒有辦法工作，而施男均無收入，名下也無財產，施男審理期間均未出庭，對被害人不聞不問，橋頭地院依妨害性自主罪，判施8月徒刑確定，民事賠償60萬元。

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