有句話說結婚不是兩個人的事，是兩家人的事。一名女網友表示，結婚所有的儀式皆不需要，公證結婚就好，唯一的要求就是希望準公婆可以在台北買房，當作新房，未來也會幫忙負擔房貸，不料，卻遭到夫家拒絕，她認為對方「斤斤計較」，貼文曝光後，不少網友直呼「給聘金還比較划算」。

原PO日前於臉書社團《靠北婚姻2.0》匿名透露，最近與男友家人正在籌備婚禮，她表示可以接受公證結婚，大聘、小聘及婚禮儀式等都不需要，宴客只要請3桌，一切從簡即可，她進一步透露，自己無法跟公婆同住，唯一要求就是希望公婆能在台北捷運站附近買3房2廳，當作新房。

原PO認為聘金及宴客的錢都不需要夫家負擔，因此合理認為對方應出頭期款買房，她自己也願意在婚後幫忙繳納每個月30%的房貸，「我已經退到這個地步了，你媽卻不斷地跟我家討價還價，只要求你爸媽出頭期款買房，為何還這麼斤斤計較？」

貼文曝光後，不少人認為原PO說得頭頭是道，不跟公婆住是另一回事，現在房價根本就是天價，即便男友的薪水是自己的2倍，但結婚後的生活開銷又怎麼算呢？買房容易，繳房貸才是重點，並認為原PO未來和老公一定每天為了錢爭執。

另外，也有網友說，台北捷運站新房現在一坪都百萬起跳，若照原PO要求的3房2廳，差不多是45坪左右，總價恐要4500萬，要男方父母出頭期款的話，可能要自備四成即1800萬，與其出頭期款，還不如給聘金還比較划算。

(中時新聞網)