美股回神反彈，台股加權指數2日開在16,127.87點，大漲174.07點，權王台積電（2330）開在621元，大漲15元，大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）等大型權值股紛紛拉漲，帶動大盤早盤漲幅擴大，漲點已達288點。

恐慌指數VIX下滑，美債十年期殖利率回落，約1.43％，新冠疫苗利多消息，喚起華爾街對經濟更強勁復甦的希望，金融、航空類股急升，228台股連假期間，美股上漲，漲幅介於0.43至5.67％，台積電ADR上漲2.5％。

群益期貨副總經理范振鴻指出，近期美國十年公債殖利率上漲，引發市場擔憂高估值的科技股回檔，但從美股的歷史來看，在殖利率上漲的過程中，S&P500指數仍持續上漲，且在美國景氣復甦及實質利率上升的過程中，獲利高成長的科技股漲幅領先傳統產業股。

范振鴻指出，近期美股的下跌跟2018債券殖利率突破2.6％的心理關卡，一樣是投資人自己嚇自己，但兩年前的事件，投資人已印象模糊，支撐美股最重要的關鍵因素，仍將是企業的獲利成長。

台股也是一樣，當台積電震盪時，其他權值股會挺身而出，就像上周的塑膠股。他對台股的看法不變，近期的下跌，僅是短期修正，中長期還是多頭走勢。

(工商 )