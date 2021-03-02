受到前一日美股四大指數強漲激勵，台股2日呈現大漲行情，台積電及聯發科等權值股強勢帶動下，指數迅速突破16,200點。群益證券看本周台股指數區間為15,900-16,400點，本周看好四大題材類股，包含：面板股、記憶體股、航運股、鋼鐵股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.資金流入台灣仍相當強勁，新台幣升破27.8元，近期雖然美債殖利率上揚造成美股波動，但是台股擁殖利率優勢，自從股王大立光每股配發股利91.5元，盈餘配發率創下歷年新高，激勵股息與高殖利率題材成為市場焦點，如中鋼構、康那香等配息佳個股獲得資金青睞。

2.中央疫情指揮中心表示，自3/1台灣邊境解封，鬆綁外籍人士入境、轉機條件，特定國家居家檢疫可縮短等新政策，各項經濟需求可望回溫，近期後疫情概念股亦受市場關注，華航、長榮航成為人氣指標。

3.紐約Fed總裁日前表示，強大的財政政策，以及疫苗有效控制疫情，今年美國GDP成長可望創十多年來最強。台灣也不遑多讓，去年第四季GDP成長率為5.09％，全年成長率達3.11％，甚至大幅上修2021全年GDP預測至4.64％，創下7年新高，全年經濟基本面可樂觀看待。

(工商 )