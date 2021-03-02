循如Clubhouse等團體直播新秀的腳步，Instagram今天開始啟用允許多達4 人在虛擬「房間」直播的功能。
根據Instagram所示，Live Rooms功能支援4人同時進行直播，並讓其他用戶收聽。
Instagram在貼文中說：「過去只能進行雙人直播，現在，我們讓同時直播的人數『加倍』。」
「我們希望一起直播的人數加倍，能開啟更多具有創意的機會，不論是脫口秀、主持即興節目、和其他藝術家共同創作、與追蹤你的人進行更具吸引力的問答或教學時間，或單純多和朋友聚聚都行。」
近期，包括純音訊的新社群媒體Clubhouse，以及在Twitch上的YouTube影音頻道與電玩串流直播都大受歡迎。
過去一年中，在Instagram直播的主題包括當局對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的討論、名人訪問、饒舌爭霸、音樂課程、健身課程等等。
Instagram的Live Rooms功能，也為因疫情而與現實世界隔絕的創作者提供了賺錢的機會。
Instagram說，觀看者可以購買「通行證」來表達對直播主的欣賞，直播主也能在節目中加入購物或贊助的功能。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1100302
(中央社)
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