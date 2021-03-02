林佩瑤曾在華航當空服員超過10年，因參加《超級星光大道2》闖出知名度，由於外型姣好，得到「最美空姐」的稱號。2019年底升格人妻的她，近日出席丈夫表弟的喜宴，曝光婆婆和大嫂的美貌，令網友大讚：「都超高顏值！」

林佩瑤2月28日在社群網站貼出參加老公表弟婚宴的照片，她特地將頭髮綁成氣質的公主頭，刷上根根分明的睫毛，再塗鮮豔的桃色口紅，配戴大耳環與珍珠項鍊，穿上深V的黑底白點洋裝，露出深邃的事業線，打扮的氣質又不失性感。站在她旁邊的則是穿著大紅旗袍式洋裝的婆婆，端莊的盤髮很顯氣質，濃豔眼妝看起來電力十足，保養得宜的外型很難想像居然是婆婆，林佩瑤表示：「大家都驚豔婆婆看起來也太年輕太美艷！而且我婆婆皮膚超白，在她旁邊我根本超蠟黃！所以大家知道為什麼主廚這麼白了吧！」

除了有美女婆婆，連大嫂的顏值都超高，五官精緻、笑起來非常甜美，林佩瑤透露大嫂不僅長得漂亮，在事業上也很有成就，自嘲「全家最廢的應該就是我啦哈哈哈哈哈！」

許多網友看到林佩瑤的婆婆、大嫂，都驚豔不已，留言盛讚：「三個人就像姐妹花」、「怎麼可以跟婆婆這麼像」、「婆婆好貴氣，也太年輕了吧！！」、「一家都是貴婦臉」林佩瑤謙虛回應：「哈哈哈我還離貴婦很遠，但廢媳我絕對第一！」表示婆婆的廚藝甚至超越主廚老公，她只要等著吃就好，笑說自己「廢到最高點！」

(中時新聞網)