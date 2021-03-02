川湖(2059)受惠於新廚具及伺服器導軌新產品陸續導入，今年營運可望較去年穩定成長，儘管新台幣匯率仍是強勢，川湖預估，今年毛利率至少可以維持2020年水準。

川湖以生產伺服器導軌及高級廚具滑軌為主，公司於1986年跨入應用於家庭滑軌及鉸鏈，2000年再跨入伺服器導軌，挾整合式設計及製造技術能力，公司推出美規產品已與美國品牌大廠並駕齊驅，公司亦針對美國以外市場開發多項歐規高階廚具滑軌新產品，受惠於產品布局發酵，川湖近幾年業績相當穩定，不過受到全球新冠肺炎疫情及新台幣兌美元升值等利空因素影響，尤其是去年第4季新台幣加速升值及材料連續上漲，來不及反應價格導致川湖單季毛利率48.87%，營業淨利率38.28%；累計2020年合併營業收入為48.01億元，較2019年減少1.38%，營業毛利為25.14億元，合併毛利率為52.38%，營業淨利率為40.85%，由於匯損為5.16億影響每股盈餘約5.41元及美元降息帳上的3億美元利息收入減少9700萬元影響每股盈餘約1元，全年每股盈餘為12.22元。

展望今年，川湖表示，由於今年開始新廚具及伺服器導軌新品將陸續導入，預估營收將因市佔率增加較2020年穩定成長，毛利率至少可以保持在2020年的水準。

為因應高階廚具市場需求，川湖子公司川益科技啟動擴廠計畫，川益科技二廠廠地面積約1.7萬坪，連同一廠共3.4萬坪，新廠將整合智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統與自動無人搬運物流系統，建構一套完整的智慧化生產基地，預計將投入約新台幣20億元，二廠完工後將投入高品質高階廚具導軌的全自動化生產製造，一廠則持續生產製造應用於伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品，新廠區及新產品可望成為推升公司未來業務發展的動能。

川湖表示，川益二期新建廠房計畫目前進度準時，預計明年第1季投產，投產後產能將會有一定的經濟規模效益。

(時報資訊)