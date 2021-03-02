美股消息面：

1.美國經濟數據表現不一。元月建築支出上升1.7%並優於預期，同時，2月供應管理協會（ISM）製造業指數為60.8，升至3年高檔水位。但是2月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值為58.6，初值為58.5，元月終值為59.2。

2.投資者樂觀期待美國景氣復甦，美元指數1日升至3周高點。盤中一度見91.139，是2月8日以來最強，最後為91.024，升0.28%。歐元貶0.21%，至1.2045美元。日圓報106.88兌一美元，是2020年8月28日以來最弱匯價。

3.國際金價1日上演先漲後跌走勢，並連五日走低。紐約4月期金收跌5.8美元或0.3%，每盎斯為1723美元，出現自2020年6月以來最低價位。

4.市場擔心中國大陸原油需求量將減少，以及石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）本周會議可能將增產，故國際油價1日下跌逾1%。紐約期油收跌86美分或1.4%，每桶為60.64美元。布蘭特期油收跌73美分或1.1%，每桶為63.69美元。

5.虛擬貨幣比特幣漲6.69%，目前在49,267.09美元附近。彼特幣1日盤中曾挫逾8%，至於過去一周已跌逾26%。

(時報資訊)