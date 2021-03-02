債券市場從上周的拋售中回穩，歐股周一收紅，另外新冠疫苗接種計畫以及美刺激方案帶來樂觀信心，讓旅遊和休閒股領漲。

周一泛歐Stoxx 600指數大漲7.45點或+1.84%，為412.44點。歐股在上周周線跌逾2%之後，周一為近四個月以來最佳單日漲幅表現，旅遊休閒股漲逾3%。

周一的經濟數據顯示，歐洲製造業活動在二月揚升，激勵了今年經濟復甦的信心。另外德國通膨數據顯示持穩。

此前高通膨和高債息，加深投資人對央行收緊貨幣政策的疑慮，使歐股上周從近一年高點稍微回落。由於全球殖利率拉回，周一全球股市回升，另外美國疫苗接種計畫，以及1.9兆美元刺激方案的推進，亦增添投資人信心。

英國股市上升。英財長桑納克(Sunak)將在周三提出預算報告，除了3000億英鎊的新冠援助支出和減稅計劃外，預計將另增加貸款方案。在FTSE指數中，房屋建商例如Persimmon、Taylor Wimpey和Barratt等領漲最多。

西班牙旅遊訂票公司Amadeus在歐股表現名列前茅；對2021年旅遊復甦的預期，幾個券商紛上調目標價。

英國航空集團IAG也在類似上調下，大漲約7%。

法國食品集團達能(Danone)漲1.4%。達能指出，已就部分股票出售給中國乳業公司蒙牛邁出了第一步，預計將從所得中回購自家股票。

瑞士電腦周邊產品製造商羅技上漲1.6%。該公司上調今年財測，從先前預估的銷售成長57~60%，上調為成長63%。

(時報資訊)