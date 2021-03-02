料供應增加，周一美國原油期貨跌近1.5%；石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)於本周即將召開原油產量會議，由於沙烏地阿拉伯即將終止在2月時，自願減產100萬桶/日的承諾，故市場預期OPEC+將漸進放寬產量限制。

此外，中國2月份製造業採購經理人指數（PMI）來到50.6，顯示製造業活動降至九個月以來低點。分析師表示，主要受到海外需求下降，使出口訂單連續萎縮，並對油價構成壓力；然而，美國眾議院在周六凌晨通過了拜登政府的1.9兆美元新冠疫情紓困案，終場限制了油價的跌幅；其中美國原油跌幅1.4%，倫敦原油跌幅1.1%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.86美元，報每桶60.64美元；4月熱燃油跌0.04美元，報每加侖1.82美元；4月RBOB汽油漲0.06美元，報每加侖1.94美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.73美元，報每桶63.69美元。(商品行情網)

(時報資訊)