做夫妻要能長長久久，忠誠與信任是必要條件，而出軌最常見也最傷害感情的，資深名嘴呂文婉曾在節目上分享一個案例，一名嫩妹年僅20歲就嫁做人婦，但老公因故服刑7年，丟下她一人照顧公婆，不料寂寞芳心找到歸處，嫩妻竟找上公公，當老公跟婆婆發現時，竟然因為漏做一件事，無法求償。

呂文婉在《媽媽好神之俗女家務事》節目中，分享一則「偷吃無罪」的案件，透露一名嫩妻還在適應婚姻生活，老公就因參加詐騙集團被逮，遭判進去蹲7年，家庭責任因此都落在嫩妻身上，她獨自照料公婆，內心相當寂寞，這樣的日子過了7年。

老公見自己太太如此辛苦，出獄後徹底洗心革面，去做粗工努力賺錢，想讓老婆過好日子，以彌補對她的虧欠，不料有天他從工地返家，竟看見老婆對著公公嘶吼怎能做這種事情，虧她付出那麼多，「你居然在外面給我找小三，你怎麼對得起我？」，老公一聽傻眼，以為爸爸背叛了媽媽，沒想到爸爸在外偷吃的是小四，中間還卡了一個人，就是自己的媳婦。

媳婦與公公「好上了」這種事情，實在太離奇，呂文婉表示，兩人因同住一個屋簷下日久生情，而這麼久的時間裡，婆婆完全沒察覺，直到聽見媳婦吵鬧，才知自己老公是在家裡偷情，一怒之下欲將兩人趕出家門，但卻無法，一來媳婦掌管家中經濟大權，且婆婆跟公公當年沒有登記結婚，婆婆洽詢律師，才知自己完全無法求償，媳婦反過來將婆婆及老公趕出去，呂文婉更爆，媳婦就是看準了這點，才給婆婆跟老公難看，精心布局實在讓人難以想像。

(中時新聞網)