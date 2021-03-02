一般人都愛的青醬是較為健康的醬汁，但其實它鹽分不低。（達志影像/shutterstock)

任何食物都含有鹽分，要禁食幾乎不可能，但若完全不吃，也會危害身體健康，但最高攝取原則是不能過量。不過，我們日常生活中卻有許多看似健康的食物，其實暗藏高鹽陷阱。ELLE日本版日前揭露有8種食材含有高鹽分，該報導因此成為Yahoo!Japan的熱門新聞，來看看這8種常見的食材有哪些？你是否也誤踩地雷而不自知？

1.青醬醬汁

一般人都愛的青醬是較為健康的醬汁，但其實它的鹽分高，將它淋在義大利麵上，很難將它視為健康食物。一般義大利麵一份醬汁47.5公克，就含有1.57公克鹽分（占一天攝取量的26%），分量很驚人。

2.高湯塊

調味料和高湯塊本來鹽分就多，一定要對攝取的頻率有所意識。小小一個雞高湯塊烹煮後，28公克即會釋出1公克的鹽分（占一天攝取量的16%）。

3.起司

起司吃起來有鹹味，它的鹽份肯定不會少，如果愛吃起司，建議選擇可達、茅屋起司，夸克起司等。至於切達起司、布里起司，菲達起司和帕瑪森起司則含鹽較高，可以偶爾拿來獎勵自己，但宜淺嘗即止，

4.餅乾

你可知道蛋糕或餅乾也有很多鹽分？麵包或早餐系列的餅乾也暗藏鹽分。除了注意自己的攝取量，也要檢視營養成分表，確認其鹽分占比才不會過量。像是巧克力口味消化餅，其實一片餅乾含鹽量約有0.2克。

5.夀司

夀司看起來很健康，但魚肉和醬油的組合就變成高鹽食物了。因此吃夀司必須控制醬油量和減鹽。

6.香腸

香腸含有大量脂肪，這也是它好吃的主要原因，像是英國傳統料理的香腸馬鈴薯泥，鹽分含量就很驚人。想要好好享用香腸，一定要適度攝取。

7.三明治

不少人愛吃的三明治其實鹽份相當高。一般市售三明治含有土司、調味料和保存劑，鹽份也很高，建議三明治不要與薯片一同品嘗。

8.素漢堡

可嘆的是，專為素食者設計的素漢堡、素培根等食物也是鹽份相當高，甚至被一般漢堡來得高。

(中時新聞網)