珍愛藻礁公投連署截至昨日已破30萬份，來到31萬3939份連署書，面對新一波的社會運動，行政院長蘇貞昌今再度將責任推給前朝，強調是蔡政府上任後「全力保護藻礁」、「用盡心力」，把馬政府時代規劃的開發面積縮減9成以上，希望大家判斷事情的時候了解全貌，一起保護台灣生態。

蔡政府準備在桃園觀塘、台灣唯一藻礁區精華地帶，設置第三天然氣接收站，以供應全台最大天然氣電廠大潭電廠的用氣，引發環保團體抨擊破壞生態，遂發起「珍愛藻礁公投」。在環團、學生、藝人、網紅及在野黨聲援下，珍愛藻礁公投連署截至昨（1）日為止已破30萬份，來到31萬3939份連署書，

對此，行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政報告前表示，公投是民意的展現，也是台灣各種民意的多元社會可貴的現象，他非常重視。

蘇貞昌接著說，政府一方面注意各種意見，一方面也力求供電的穩定與民生、產業的需要，所以大家看到蔡政府上任後「全力保護藻礁，用盡心力」，把馬政府時代的面積大幅刪減9成以上，剩下不到1／10，盡力保護藻礁，也盡力維持穩定供電。

蘇貞昌強調，請大家判斷事情的時候了解全貌，一起保護台灣的生態，又能穩定供電民生需要。

面對蘇貞昌將責任推給馬政府，國民黨文傳會主委王育敏日前指出，民進黨上任後，在2017年時，中油提給環評委員會的開發案就是232公頃，結果民進黨卻政治操作成「馬政府時代232公頃、蔡政府時代改23公頃」。她說，完全執政完全負責，民進黨用說謊甩鍋給前朝政府，要拉「馬維拉」來救援，這是完全錯誤的行為。

(中時 )