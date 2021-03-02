精密齒輪大廠鈞興-KY上週公布自結去年EPS攀升至5.76元，締造歷史新高，1月EPS達1.10元，改寫單月新高。今(2)日延續上週漲勢，跳空漲停163.5元，大漲14.5元開出。

鈞興因齒輪箱等訂單，因美國房市交投熱絡，電動工具及園林工具需求增溫而受益，元月合併營收締造連續三個月營收創單月新高，截至2月26日股價漲幅達106.94％。在此之前，鈞興上週遭證交所列為警示股，25公佈自結2020年自結合併營收20.65億元，稅前淨利3.2億元，稅後淨利2.74億元，EPS攀升至5.76元；2021年1月自結合併營收2.86億元，稅前淨利0.61億元，本期淨利0.53億元，EPS為1.10元。

鈞興表示，2020年初整體營運雖面臨疫情蔓延、全球景氣不確定性的考驗，但各國政府祭出刺激經濟政策等效益發酵，尤其美國政府發放補助金及低利率政策，驅動美國房市景氣提升以及民眾增加居家修繕預算的風潮，帶動鈞興電動工具機、園林工具等行業客戶拉貨力道，是鈞興在去年整體營運表現，呈現逐季向上，去年第四季自結本期淨利達0.8億元，是全年獲利表現可逆勢年增率正成長的重要關鍵。

鈞興指出，鈞興生產的齒輪箱、粉末冶金齒輪及精密五金件，因美國房市需求火熱，帶動電動工具領域訂單需求，園林工具、縫紉機等行業訂單也大幅成長，鈞興1月合併營收達2.86億元，自結本期淨利0.53億元，自結每股盈餘1.1元，分別比2020年同期明大幅長121.77％、388.12％、340％。

鈞興指出，電動工具、園林工具、縫紉機等行業客戶對鈞興拉貨呈現成長，鈞興也同步積極拓展新產品及新領域應用市場版圖佈局，推升鈞興未來整體營運長期成長動能。鈞興也致力執行大陸珠海廠的優化製程效率、生產出貨排程，以及提升公司研發設計技術能力等重要策略，創造鈞興高度競爭力，可對整體營運帶來正面挹注。

(工商 )