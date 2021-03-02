莫名臉歪嘴斜、大小眼，甚至一邊眉毛抬不起來？當心是「顏面神經麻痺」警訊。高雄醫學大學附設中和紀念醫院神經部主治醫師洪志憲受訪表示，一般認為，顏面神經麻痺可能與病毒感染相關，但明確病因尚未有定論。較為普遍接受的觀點是病毒感染後，造成第7對腦神經──顏面神經發炎，導致神經功能缺損，影響臉部控制能力。

洪志憲醫師指出，由於顏面神經麻痺與病毒相關，當身體疲勞、不舒服時特別容易受到病毒入侵，因此增加顏面神經麻痺的機率。部份病人會在發生顏面神經麻痺前出現類似感冒的症狀，但並非每個人都有相同情形。整體而言，疲勞、壓力、睡眠不足等狀態，確實較容易發生顏面神經麻痺。

突發性臉歪嘴大小眼？恐太累引發顏面神經麻痺。(圖/今健康提供)

●顏面神經麻痺3大症狀？與中風差在單側肢體無力？

臉部出現哪些徵兆時，可能與顏面神經麻痺有關？洪志憲醫師說明，顏面神經麻痺症狀有三大症狀，第一是眉毛無法抬起，病人會感覺無法挑眉；第二是眼皮無法緊閉，甚至睡覺時也持續發生；第三是嘴部控制問題，病人可能無法做出嘟嘴動作。

顏面神經麻痺與中風應該如何區分？洪志憲醫師表示，中風可分為腦幹中風及大腦中風，通常大腦中風較不會出現挑眉、閉眼等症狀，而這三個徵兆較容同時發生在腦幹中風患者身上。不過，腦中風不只影響臉部與嘴巴動作，往往會伴隨較為明確的單側肢體無力或其它複雜的神經學症狀。若加上吞嚥困難、說話大舌頭等症狀，中風可能性就變得相當高。

顏面神經麻痺主要有3大症狀，與中風伴隨單側肢體無力有所不同。(圖/今健康提供)

●顏面神經麻痺及早介入類固醇 減少神經發炎助恢復

洪志憲醫師提醒，無論是顏面神經麻痺或中風，只要病人自覺發生異常症狀，及早就醫治療都是最正確的方式。對腦中風而言，黃金3小時內施打藥物，有機會減少中風造成的重大傷害。至於顏面神經麻痺的病人，由於治療沒有特效藥，若能及早介入口服類固醇，降低病毒感染造成的神經發炎，可以幫助後續神經恢復更良好。

此外，顏面神經麻痺的治療，除了及早介入類固醇，臨床上也可能輔以維生素B群。洪志憲醫師表示，B群被認為可促進神經修復，基本上對身體沒有害處，在顏面神經麻痺治療上屬於輔助治療的角色。另外，也要注意因為無法閉緊眼睛，顏面神經麻痺病人可能會併發乾眼症甚至是結膜炎。臨床上會建議使用人工淚液、眼部止癢凝膠，或是睡覺時沾溼棉花、貼膠帶蓋住眼睛，以達到保濕的效果。

顏面神經麻痺及早介入類固醇，能減少神經發炎有助恢復。(圖/今健康提供)

●顏面神經麻痺多久會好？各年齡層都可能會發生？

洪志憲醫師指出，出現顏面神經麻痺的病人，約85%可在三個月內完全恢復，及早就醫仍是黃金準則。至於坊間流傳的針灸、按摩，因無直接證據可證明療效，需當心緩不濟急，及早介入明確有效的藥物治療是上策。

顏面神經麻痺可能發生於各年齡層，甚至出現在未成年小朋友身上。洪志憲提醒，無論是否年紀大，只要有自覺有相關症狀，出現不明原因的眼歪、眼斜，都應該及早就醫。平日多注意吃得好、睡得好、充足休息、避免過勞熬夜等等，是預防顏面神經麻痺與各種神經疾病共同的保養之道。

(中時新聞網)