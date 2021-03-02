大陸突宣布自昨起暫停進口台灣的鳳梨，對此，多位綠委痛批大陸政治打壓，呼籲政府要硬起來向世貿組織（WTO）申訴，懲罰大陸違反公平貿易的惡劣行為。但有專家直言，台灣不准大陸600多項農產品進口，大陸只禁台灣鳳梨進口，若真告到WTO，到底是誰不符規範？許多網友聽到大笑，直言專家說了實話，陸只禁鳳梨，民進黨就崩潰了

《中時》今（2日）報導，大陸昨（1日）起停止進口台灣鳳梨，民進黨立委和各界都要求政府「硬起來」，向世界貿易組織（WTO）申訴，但經濟部高層官員態度保守，表示目前並沒有接獲指示處理向WTO申訴相關事宜，和過去蔡政府動輒反中的態度大不相同。

一名長期擔任經貿談判的幕僚學者指出，大陸只禁台灣一項水果（鳳梨）進口，但台灣卻不准大陸600多項農產品進口，要怎麼向WTO申訴？另一名熟悉WTO運作的學者更指出，大陸以零關稅進口台灣鳳梨，而台灣除了大陸鳳梨，其他國家的鳳梨都可以進口，罐頭都是用泰國鳳梨做的，台灣少產蘋果，卻堅持不准大陸蘋果進口，該學者質問，大陸開放台灣產品就被說是「統戰」，禁止進口又說是「打壓」，如果到時告到WTO，到底是誰不符規範？

對此，得知消息的網友譏諷表示，「台禁大陸600多項農產品，大陸不痛不癢，陸只禁鳳梨，台灣就崩潰，媒體連報好幾天，還想申訴？！台灣還禁淘寶、愛奇藝哩！大陸申訴了嗎」、「好笑」、「終於有專家說出實話了，綠色執政內心死抱RMB（人民幣）捨不得放棄，外表蠻橫行為表露無遺」、「人家讓利被當理所當然，對大陸貿易順差1000多億美元，政客為了個人政治利益，搞仇中潑糞，害慘了農民，鳳梨只是九牛一毛，萬一變下一個澳州就慘了」、「做賊喊抓賊，雙標黨，下流無下限」、「原來真正舔共賣台的是…」、「笑死，民進黨這樣就崩潰」！

(中時新聞網)