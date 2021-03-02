金酒公司今（2）日上午宣布，即日起調高部分酒品的售價，漲幅約6％至12％不等，平均漲幅則在10％左右。金酒強調，未來將基於「做好酒、賣好酒、長長久久」的經營理念，往持續提升品質的目標大步邁進。

這也是原先堅持「凍漲」貼近消費者，尋求企業永續發展的金酒繼101年2月1日之後，9年來首次調整價格，原因則是期間各項原物料與包材成本均大幅成長，加上勞基法一例一休的實施等，導致製造成本不斷攀升。

金酒表示，該公司建廠69年以來，本著與消費者分享天然釀造、精純質優的金門高粱酒，始終堅持「做好酒、賣好酒、長長久久」的理念，獲得國家「台灣百大品牌」及大陸「純糧固態發酵認證」、「中國馳名商標」、「國際世界烈酒大賽最佳白酒」等許多殊榮的肯定，未來仍將兢兢業業不斷繼續提升品質與服務，增進廣大消費群的滿意度。（禁止酒駕．酒後不開車．安全有保障）

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(中時 )