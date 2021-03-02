今年轉戰明尼蘇達雙城隊的台灣球員「海嘯哥」林子偉，今（2）日在大聯盟熱身賽首次亮相，在對坦帕灣光芒隊之戰擔任先發第9棒、三壘手。可惜3次上場打擊只拗到1次四壞球，被三振1次，安打未開張。守備上則有1次助殺，1局下攔住一顆強襲球，傳一壘刺殺對方打者。

林子偉在2局下首次上場打擊，耐心選球，連續等到4個壞球，輕鬆站上一壘。下一名雙城打者也是保送，林子偉被擠上二壘，但未能再向前推進。4局上他再度上場打擊，這次積極出棒，球數1壞球後打成游擊滾地球，對方守備員傳一壘出局。6局上則連續等到3個好球，最後是站著不動被三振；6局下雙城隊更換守備，林子偉退場休息。

這場比賽只打6局，雙城以6比5險勝光芒隊，光芒的日籍選手筒香嘉智擔任第2棒指定打擊（DH），3次打擊也是無安打，四壞、三振各1次，打擊率尚未開張。雙城隊下一場比賽是對波士頓紅襪隊，林子偉或許還有機會出賽；至於另一位台灣球員印地安人隊的張育成今天則未上場。

(中時 )