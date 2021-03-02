彰化外送員闖紅燈直撞小黃全身骨折 外送箱噴飛1層樓影片曝(影片取自youtube頻道 野戰咖啡之徒步者的天空)

彰化市昨天（1日）發生1起外送員闖紅燈撞上計程車事故，計程車後方轎車的行車紀錄器也錄下撞擊驚悚一幕，該外送員闖紅燈後，竟直直撞上小黃車門，過程中未減速，外送員與外送箱直接遭撞飛倒地，外送箱更是騰空近1層樓高，外送員全身多處骨折，送醫後已無生命危險。

該外送員闖紅燈後，竟直直撞上小黃車門，過程中未減速，外送員與外送箱直接遭撞飛倒地，外送箱更是騰空近1層樓高。（圖／翻攝自youtube）

該外送員闖紅燈後，竟直直撞上小黃車門，過程中未減速，外送員與外送箱直接遭撞飛倒地，外送箱更是騰空近1層樓高。（圖／翻攝自youtube）

彰化市林森路昨（1）日發生1起外送員闖紅燈，撞上綠燈直行計程車的事故；1名在計程車後方的駕駛昨日在youtube上PO出行車紀錄器，畫面中該外送員在十字路口直行，竟垂直撞上小黃，但小黃當時直行的紅綠燈顯示為綠燈，代表外送員為闖紅燈，遭撞後外送員被撞飛倒地，外送箱當下更是噴飛約1公尺高落地，畫面十分駭人。

許多網友則在影片下方留言，「從影片看起來綠燈至少已經4秒了，這樣還敢闖真的是不值得同情」、「違規送餐你也不會變比較有錢，愛惜你的生命也要顧及他人的安全」、「第一次覺得計程車好衰」、「你的餐點正在抵達的『路上』」、「我剛剛用0.25倍速看，他的正臉直接往板金上面撞，真的很危險」。

據了解，警方初步調查雙方駕駛均無酒精反應，研判應是林姓外送員違反號誌行駛才會釀禍，事後救護人員趕抵現場，立即將林男送往醫院治療，經檢傷後發現其腦出血、全身多處骨折，幸無生命危險。

(中時新聞網)