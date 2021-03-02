中博高架橋拆除工程2日首遇上班日，高雄市副市長林欽榮一早就到應變中心進行視察，並到各重要節點路口進行會勘，上班首日並無嚴重壅塞的交通問題，截至2日清晨，工程進度已達40.1％，超前2.1％，應能如期於8日上午6時完工通車。

中博高架橋拆除作業於2月28日已完成橋面版破碎作業，目前進行上部鋼樑切除作業，但由於17年先前造橋時，因為安全問題，施工工程非常嚴密，使用的鋼材、螺絲相當厚實，增加了他們在拆橋工程的難度，原先還擔心工程進度恐怕不如預期。

但經過工務局與鐵道局南工處施工團隊研商檢討後，決定變更切割斷點，原定鋼樑與帽梁分割作業，是在連接螺栓處切割分離，目前則改於端點直接切割鋼樑，加速切割吊離鋼樑，並在各方協調後同意延長24小時施工，加速鋼樑吊離工地。

林欽榮表示，原定2日清晨的拆橋的工程進度需達38％，但進度略有超前，目前已達40.1％，他也提醒施工單位務必如期完工，並於8日6時準時通車，他感謝施工團隊辛勞付出，也特別提醒注意工安。

林欽榮指出，能否順利如期通車的決戰點在4日，當天必須把2邊各210公尺的所有引道、鋼梁拆除，才能接著進行地面袍鋪及道路標線畫設的作業。

根據交通局智慧運輸中心的觀測資料顯示，作為主要替代道路的自由接復興路、中華路，車流量約增加了2,000輛，分擔了中博橋3成以上的移轉車流。拆橋工成啟動後的上班首日，各替代道路雖然有車多問題，但在警方擴大交管的情況下，沒有嚴重壅塞的情形，交通狀況還算順暢。

值得一提的是，在拆橋施工過程中，捷運每日的搭乘人數都多了3000人以上，捷運高雄車站的運量也較拆橋前成長大約30％，平均每日達1萬4000人次，此外，交通局也特別在火車站前站增加調度YouBike車輛，方便雄中學生騎乘。

(中時 )