亞系外資針對聯發科(2454)出具報告指出，聯發科今年在5G SoC市佔率上將持續擴佔，且下半年的旗艦天璣2000，更是其對高通的正面對決，重申買入評等，目標價從1350元上調至1450元，在外資力挺下，聯發科今開高走高，大漲逾4%，股價最高站上939元。

亞系外資表示，聯發科2020季第四季智慧手機SoC市佔率第一名，且看好在2021年將繼續成長、市占率也將快速進一步擴大，聯發科預計在第三季推出高端旗艦天璣2000，預計此將帶給聯發科在與高通競爭時更大的優勢，更可說是聯發科與高通的首度對決，故上調聯發科2021~2022年每股收益可望比市場預期的高15-22%，重申買入評等，目標價從1350元上調至1450元。

亞系外資表示，根據IDC數據顯示，聯發科在去年第四季在全球手機SoC佔比高達36%，是繼2020年第三季(當季市佔為37%)後持續站穩龍頭寶座，至於對手高通，2020年第三季市佔率為29%，到第四季在小幅衰退到27%，值得注意的是，三星LSI市佔率在去年第四季度下降至7%，原因是三星增加了採購來自聯發科，加上Vivo也減少了對三星LSI的採購，但增加了聯發科，也就是說，聯發科在各個方面都獲得了份額，與高通相比，高階5G SoC的市佔率有望在上半年加速增長。

亞系外資表示，隨著5G向下擴散到中低階手機，也是聯發科優勢之一，因為這塊市場可說是聯發科的主場，另一方面，因為高通面臨多個問題，包括S888的散熱問題、三星代工的5奈米成品率低以及5G射頻收發器在三星奧斯汀工廠因暴雪的生產問題，預計第二季OPPO、vivo、小米等有機會從三星的S888轉向聯發科的天璣1100、天璣1200，預計2021年聯發科高端5G SoC出貨量將從2500萬增加到4500萬，以平均售價50~55美元來算，可能會增加10億美元的銷售額，再加上下半年的天璣2000，更有助聯發科獲取更多的佔率。

(時報資訊)