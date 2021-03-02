晶圓代工廠台積電股價止跌強彈，早盤股價達新台幣622元，漲16元，市值增加4148億元，攀高至16.12兆元。

美債殖利率下滑，緩和投資人憂慮，美股大漲，道瓊工業指數漲603.14點，漲幅1.95%；科技股為主的那斯達克指數漲396.48點，漲幅3.01%。

費城半導體指數漲3.31%，台積電美國存託憑證（ADR）漲2.53%。台積電今天股價表現強勁，早盤達新台幣622元，漲16元，漲幅2.64%，市值增加4148億元，攀高至16.12兆元，貢獻大盤指數約136點。

台積電上週因美債殖利率攀高，外資籌碼鬆動，賣超8萬8183張，股價自652元滑落至606元，重挫46元，跌幅逾7%，市值縮水1.19兆元。

不畏台積電股價走跌，台積電零股股東持續不斷增加，據統計，至2月26日人數達45萬8632人，再創歷史新高，台積電股東總人數也增至84萬204人規模。（編輯：張均懋）1100302

(中央社)