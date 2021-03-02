中國大陸自今天起禁止台灣鳳梨進口，藍營擔憂後續骨牌效應。淡江大學大陸研究所教授趙春山判斷，這只是由點開始，展開到線與面，他認為大陸此次針對農民，雖然範圍小，但比較容易有痛的感覺，小規模達到震撼效果，日後再逐漸加碼。

《POP撞新聞》上午邀請美麗島電子報董事長吳子嘉、淡江大學大陸研究所教授趙春山，聚焦在中國大陸對台下鳳梨禁令延伸的政治效應。趙春山表示，中國大陸禁止台灣鳳梨進口是「政治因素」的考量，主要是要測試蔡政府新的國安團隊反應能力，接下來對岸將進行「兩會」，屆時大陸國家主席習近平可能也會對此事發言。

吳子嘉也說，大陸此次就是針對目前蔡英文推出的國安鐵三角，給台灣第一個測試，這是百分之百的政治問題，跟鳳梨一點關係都沒有，同時也要檢視經測試後，蔡英文的國安團隊的表現是否過關，相較於前總統陳水扁碰到諾魯與我斷交後拋出一邊一國，蔡英文的表現展現成熟穩定、謹慎、戒慎恐懼來面對。

不過，吳子嘉痛批，民進黨政府時常說「不要把雞蛋放在同一個籃子」，講了好幾年從來沒有做出改變，挨打後就這樣說，顯示民進黨是嘴砲政府，若這個個性不改，每次碰到問題就大撒幣，官員到南部吃不同水果，完全兩手一攤，毫無對策，這是民進黨要改進的地方。

(中時 )