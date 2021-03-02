高雄市專勤隊到岡山區一家小吃部，查獲3名逾期的越南籍女子。（高雄市專勤隊提供／林瑞益高雄傳真）

密室通常會出現在電影情節，在北高雄一家小吃部，內設密室，供外籍人士躲藏。移民署南區事務大隊高雄市專勤隊掌握情資，以優勢人力到岡山區一家小吃部埋伏，逮捕躲在密室的3名逾期越南女子。

高雄市專勤隊於去年12月間，到岡山區一處小吃部執行查處勤務，隊員們依法進入後仔細搜查各個角落，並盤查店內工作人員。過程中瞥見數名越南女子神情慌張，快步消失在店內一角。

專勤隊員發現後，展開全面搜查，最終在一間儲藏室內發現一條通往不到1坪大的密室入口，隨即大喊「有密道！有密道！」發現3名逾期越南女子躲藏在密室內。

這幾名逾期越南女子遭查獲後表示，因為新冠肺炎疫情原因，覺得待在台灣比較安全，才會逾期停留，不想回母國。她們原本以為密室很安全，密室入口前有櫃子檔著，上方還置放衣桿吊掛衣服，乍看之下只像是一般儲藏空間，沒想到還是被逮。

專勤隊表示，近期會與岡山警察分局合作，持續對該區類此小吃部加強查緝，維持治安。

(中時 )