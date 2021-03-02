勇奪今年澳網男單冠軍的喬柯維奇(Novak Djokovic)再度譜寫歷史，本周是他生涯第310周在ATP排名世界第1，追平瑞士天王費德勒(Roger Federer)的紀錄，並列為史上在位最久的球王！短期內排名不會改變，喬帥將於下個星期邁入第311周統治，成為古今無雙的第一人。

喬柯維奇表示他暫時鬆了口氣，保持球王是很辛苦的，必須整個球季維持競技強度，不能只挑選重要比賽來打。另一位天王納達爾(Rafael Nadal)其實不在乎ATP排名，他當過209周球王，現在只依照自己的步調出賽，否則他有多次機會可以阻斷喬帥的統治。無論如何，喬帥非常重視這項成績，現在他可以專心追逐大滿貫單打冠軍的紀錄。

史上在位第3長的球王是山普拉斯(Pete Sampras)的286周，被費德勒刷新。費德利第一次登頂是在2004年，喬帥是2011年。費德勒仍保有「連續237周」的球王紀錄，喬帥連續122周，這個不可能追上了。

男網歷來有26位球王，也有幾位選手終其一生只殺到第2名，像是華裔美國球星張德培，後來的日本一哥錦織圭有打到世界第4。費德勒將於下周的卡達公開賽回歸，但他不會參加月底的邁阿密大師賽，他目前排名世界第5。

女子職網WTA方面，史上在位最久的女王是葛拉芙(Steffi Graf)的377周，娜拉提諾娃(Martina Navratilova)的332周，以及小威廉絲(Serena Williams)的319周。小威長年在女網所向無敵，但她後來只挑選大比賽，一度遭到WTA警告，不然她要破紀錄應該不成問題。

(中時新聞網)