模特兒出身的烏拉圭混血模特兒MEI MEI（謝若梅）在2018年帶球嫁給大她15歲、經營餐廳的老公，夫妻雖然相差15歲，不過兩人感情相當甜蜜，小倆口去年才迎接第二胎兒子，未料，MEI MEI昨（1日）卻曬出超音波照、宣布懷第三胎，MEI MEI還發文直呼：「兩次就中，我也是不知道該說什麼」。

MEI MEI在2020年7月才生下兒子，未料4個月後她馬上又懷孕，MEI MEI昨在網上曬超音波照，並自嘲說：「這篇主題：無語問蒼天，我生完弟弟四個月後，又馬上被寄生蟲纏上了」，MEI MEI也提到，她當初給老公看驗孕棒，沒想到對方卻問她：「兩條線是什麼意思？」，讓MEI MEI忍不住吐槽：「都生兩胎了 還給我裝傻」。

MEI MEI IG全文。（圖／取材自MEI MEI Instagram）

MEI MEI也說：「兩次就中，我也是不知道該說什麼」，而當MEI MEI看到老公一臉震驚，她也告訴對方這不是最可怕的：「可怕的是，照這進度我們還會有第四胎?你給我馬上去結紮！！」發文逗樂眾人。

模特兒出身的MEI MEI，就算懷孕依舊身形纖細，好身材相當不科學。（圖／取材自MEI MEI Instagram）

不過在MEI MEI曬出的超音波照中，她仍笑得開心，老公則依偎在MEI MEI身旁，照片看起來相當甜蜜，MEI MEI喜訊讓外界又驚又喜，「最美空姐」林佩瑤就驚呼：「天啊！！！！！這個進度要嚇屎誰！！！恭喜！！」粉絲也留言祝賀：「恭喜你們」、「辛苦妳了 一定要好好照顧身體唷」、「變超美麗三寶媽」、「孩子帶財 希望這胎是位漂亮的小公主」。

(中時新聞網)