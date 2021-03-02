施女到派出所見到兒子後淚水立即奪眶而出，哭到連話都說不清楚。（台中市警局第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

施女到派出所見到兒子相當感謝警方協助讓她找回兒子。（台中市警局第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中一名38歲施姓婦人，日前傍晚獨自1人帶著自己及友人的小孩，一共1大5小至住家鄰近的公園遊玩，見天色已晚即呼喚孩子們返家，沒想到返家後才發現，還不太會說話的小兒子沒有一起回家，奔回現場卻遍尋不著兒子，急得報警求助，幸好已有熱心民眾發現小男童，請警方帶返派出所，施女到警局見到兒子後淚水立即奪眶而出，哭到連話都說不清楚。

原來台中市政府警察局第三分局東區分駐所員警林政穎、文哿進早先獲報在樂業一路的公園附近有一男童走失，熱心民眾表示，適才見小男童獨自在附近的兒童遊戲區哭泣，他上前關心後，小男童停止哭泣卻不發一語，他等了10多分鐘都未看到家長出現，便請警方前來協助。

小男童面對員警詢問不知道是淡定還是驚呆了，仍是沒有開口說話，聽見員警跟他說：「先跟我們回派出所等媽媽來載你！」立刻點點頭乖巧的隨員警上車。小男童返回派出所後，有卡通陪伴也不顯得害怕，只是員警完全問不出一絲線索，苦惱該怎麼幫小男童找到媽媽。

幸好過沒多久，派出所接獲協尋走失兒童的案件，地點及內容研判應就是這名小男童，立即聯繫報案人，請她趕至派出所，施女到警局見到兒子後激動不已，才喃喃的說：「帶太多了…」。

警方也提醒，家長至人潮較多的場所，應隨時注意家中幼童的動態，勿因一時不察而發生憾事，另可教育孩子走失時能求助之管道，以免發生危險。

(中時 )