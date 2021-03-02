40歲女星彭曉彤因演出《麻辣鮮師》而打開知名度，近年來多活躍在《戲說台灣》，2017年她發現自己罹患子宮頸癌一期，在陸續做了10次化療、28次放療後，不但狂掉頭髮，還因此胖了10公斤，本來她已經痊癒，沒想到今年一月情況又變得不穩定，讓粉絲十分擔心。

彭曉彤罹癌後，共做了38次治療，還將子宮、卵巢及部分骨盆淋巴都切除，身高163公分的她體重更飆升到64公斤，還因為化療副作用狂掉髮，直到大概3年前狀況才穩定下來，抗癌成功復出，沒想到去年底相關指數又再度升高，還出現腹水的狀況。

事實上，在這之前彭曉彤為了拍攝大愛戲劇，南北來回奔波一陣子，在雲林嘉義拍了3個多月，體力雖然勉強撐得住，但殺青後她就慢慢察覺身體不太對勁，直到今年一月做檢查，醫生才透露她的狀況出現異常，最近要再回診，而她也慢慢減少工作量，避免身體太過操勞，導致癌症復發。

彭曉彤一邊和病魔對抗，還是得煩惱家計，2018年她才剛大病初癒，就急著開始接戲，同時也嘗試在網路上直播賣童裝，彭曉彤透露由於家中有負債，為了幫忙老公分擔家計，才會半刻都閒不下，當時她只要收工回家，就要昏睡2天才能完全恢復體力，令人十分心疼。

(中時新聞網)