新竹新埔以生產稻米、水梨、柿子和柿餅聞名，粄條也是當地很有名的客家美食，每年秋冬柿子的季節，IG上總會掀起一陣柿餅打卡風潮，除了柿餅觀光工廠，附近其實還有很多新埔景點，不管打卡景點、歐式餐廳、中國風古色古香民宿餐廳等通通有，很適合是親子家庭出遊或情侶約會喔！

味衛佳柿餅觀光工廠

說起新竹就是九降風，每年9月至隔年1月正是柿餅的季節~味衛家柿餅觀光工廠是一處適合輕旅行、小旅行的景點所在，擁有一廣大的三合院曬柿餅場，一簍一簍放在棚架上的柿餅環繞在四周，在陽光的照射下閃耀著橘黃色的光芒，金黃寶石般的燦爛景象可是許多攝影愛好者的最愛。全年無休的觀光農場除了欣賞季節限定美景外，還有DIY柿染可以體驗，帶著孩子來到這裡不僅能夠品嘗最新鮮的柿餅，更能了解古早人怎麼製作這些傳統美食，日後也會更珍惜食物。

味衛佳柿餅觀光工廠(圖/ReadyGO 提供)

味衛佳柿餅觀光工廠(圖/ReadyGO 提供)

味衛佳柿餅觀光工廠

景點地址｜新竹縣新埔鎮旱坑路一段283巷53號

營業時間｜08:00-18:00

金漢柿餅教育農園

新竹除了味衛佳柿餅觀光工廠之外，其實還有另一個金漢柿餅教育農園，是老闆為了傳承祖先所開創的柿餅事業而接手，園區廣大規劃完善，完全不輸味衛佳，且人潮相對較少非常適合拍照，不但供應柿餅、柿干、柿霜等製品，也提供產業及生態解說、柿染DIY體驗、戶外教學行程規劃等項目，一大片橙黃的柿子搭上自然撒落的陽光，讓人想來趟金黃燦爛之旅。

金漢柿餅教育農園(圖/ReadyGO 提供)

金漢柿餅教育農園(圖/ReadyGO 提供)

金漢柿餅教育農園

景點地址｜新竹縣新埔鎮旱坑里旱坑路一段501號

營業時間｜08:00-17:00

雲夢山丘

不只林口有金字塔，新竹也有！新埔雲夢山丘有兩大打卡點，其中一個就是台開積木館金字塔，由1472顆三角積木打造而成，另一個則是採用178片阿拉斯加扁柏集成木材，再與3700片日本進口的銅瓦組合而成的雲水觀，傘型的設計很有特色，也充滿日式氣息，雖然目前雲夢山丘園區內僅開放台開積木概念館、雲水觀、溫泉足之湯及餐廳，其他部份仍在規畫施工中，但已經吸引不少人前往拍照打卡朝聖，更令人期待完工的後雲夢山丘勢必將會掀起一陣風潮。

雲夢山丘(圖/ReadyGO 提供)

雲夢山丘(圖/ReadyGO 提供)

雲夢山丘

景點地址｜新竹縣新埔鎮新關路五埔段600號

營業時間｜週六日09:00-17:00

森林鳥花園

超長彩虹磨石溜滑梯、沙坑、鳥園、樹屋遊戲區與親子餐廳等，森林鳥花園裡的設施相當豐富，也有許多造景可愛又好拍，夏天還有戲水池，絕對是假日親子出遊的好地方，而鸚鵡園一天中只有11:30-12:00、14:30-15:00兩個時段開放入內參觀，想和鸚鵡餵食互動記得抓好時間哦。

森林鳥花園(圖/ReadyGO 提供)

森林鳥花園(圖/ReadyGO 提供)

森林鳥花園(圖/ReadyGO 提供)

森林鳥花園

景點地址｜新竹縣新埔鎮清水里汶水坑97號之1

營業時間｜週五至週二10:00-17:00 (週三週四公休)

門票｜全票150元、半票100元 (可折抵消費50元)

巨埔休閒農場

一個一個又短又大的水管堆疊成三角狀，水管屋是巨埔休閒農場的一大特色，彩色水管屋是咖啡廳，目前只有六日有開放，除此之外，每年3月左右巨埔休閒農場內會開滿黃花風鈴木，建議大家可以挑黃花風鈴木盛開的時間前往，散步在木棧道上，悠閒而愜意，適合家人或情侶來走走。

巨埔休閒農場(圖/ReadyGO 提供)

巨埔休閒農場(圖/ReadyGO 提供)

巨埔休閒農場(圖/ReadyGO 提供)

巨埔休閒農場

景點地址｜新竹縣新埔鎮新龍路752巷2號

門票｜入園費50元/人，可全額抵消費

福祥仙人掌與多肉植物園

「福祥仙人掌與多肉植物園」是全台最大又最資深的仙人掌園，面積超過一甲子，光是植物品種就多達8,000多種，100萬盆多肉和仙人掌植物，從小到大、捧在手心上到和人一樣高的通通有，更將仙人掌用於佈置戶外庭院的園藝設計，除了觀賞之餘也可以動手DIY設計屬於自己的盆栽，多肉控可別錯過了。

福祥仙人掌與多肉植物園(圖/ReadyGO 提供)

福祥仙人掌與多肉植物園(圖/ReadyGO 提供)

福祥仙人掌與多肉植物園

景點地址｜新竹縣新埔鎮北平里38號

營業時間｜08:00-17:00（星期一公休）

普羅旺斯小木屋餐廳/民宿

這棟黃色建築大家應該不陌生，就是新竹的歐風普羅旺斯玫瑰莊園民宿，隔壁的白色鄉村風小木屋則是「普羅旺斯小木屋餐廳」，戶外有一個大型的搖椅，若天氣好的話在戶外座位區用餐就能體驗野餐的感覺，且普羅旺斯小木屋是間寵物友善餐廳，餐廳前面有塊綠色草皮，帶著毛小孩來這個秘境景觀餐廳也非常適合。

普羅旺斯小木屋餐廳/民宿(圖/ReadyGO 提供)

普羅旺斯小木屋餐廳/民宿(圖/ReadyGO 提供)

普羅旺斯小木屋餐廳/民宿

景點地址｜新竹縣新埔鎮新龍路230巷50號

營業時間｜平日11:30-18:00、假日11:00-18:00 (週二公休)

THE ONE 南園人文客棧

隱藏在新埔古色古香的中國風秘境，融合江南庭院、閩式建築、洋樓拱廊的設計，就像一座沒有牆的美術館，打造出非常適合渡假的人文休閒園區。The one 南園人文客棧園區十分廣大，提供遊園、餐飲、SPA、旅宿等服務，皆採預約制，也有許多團體包場、舉辦婚禮或拍婚紗，沒想到新竹還有這樣的世外桃源，有機會一定要去看看！

THE ONE 南園人文客棧(圖/ReadyGO 提供)

THE ONE 南園人文客棧(圖/ReadyGO 提供)

The one 南園人文客棧

景點地址｜新竹縣新埔鎮九芎湖32號

官方網站｜The one 南園人文客棧

(中時新聞網)