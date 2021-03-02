中外元首二月份外交互動時間序。（新華社）

2月適逢中國傳統佳節春節，中國國家主席習近平的元首外交繼續在「雲」端密集展開。包括：主持視頻會議、通電話、致信函......從雙邊關係到區域合作再到全球發展，2月的中國元首外交層次鮮明，意涵重大。

雙邊關係：指明方向 聚焦合作

新華社報導，中美兩國元首2月11日除夕當天通話，向世界釋放積極信號。中美合作符合國際社會的普遍期待。雙邊關係如何發展，元首外交發揮關鍵的引領作用。

習近平表示，中美合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。當前，中美關係正處於重要關口，推動中美關系健康穩定發展，是兩國人民和國際社會的共同期盼。兩國應該共同努力，相向而行，並且不衝突不對抗相互尊重合作共贏的精神，聚焦合作管控分歧，推動中美關系。健康穩定發展。

美國總統拜登表示，美中兩國應該避免衝突，可以在氣候變化等廣泛領域開展合作，美方願同中方本着相互尊重的精神，開展坦誠和建設性對話，增進相互理解，避免誤解誤判。

在和法國總統馬克宏的通話中，習近平主席指出，2020年雙方5次通話，促進了中法關係良好發展。新的一年裡，雙方要再接再厲，發揚拓荒牛精神，攜手推動中法關係得到更大發展。

「推動中越關係行穩致遠」「中埃要加強發展戰略對接」「推動中哥關係得到新的更大發展」，著眼後疫情時代，習近平主席同多國領導人表達繼續推動雙邊關係發展的誠摯意願。

「越方願同中方深化政治互信」、「進一步提升埃中全面戰略夥伴關係」、「哥方歡迎更多中國企業赴哥倫比亞投資，希望同中方共同規劃好未來40年關係發展」，多國領導人積極回應，表示願意與中國推動務實合作、深化雙邊關係。

區域合作：堅持原則 凝聚合力

2月9日，中國－中東歐國家領導人峰會成功舉行。這是2021年中國首場主場外交，是中國－中東歐國家合作機制建立以來舉行的最高級別領導人會晤，也是在全球共同抗疫背景下舉行的重要國際多邊活動，引起各方矚目。

回顧中國－中東歐國家合作9年間取得的成就，習近平主席總結4項合作原則：「有事大家商量著辦」、「讓合作方都有收穫」、「在開放包容中共同發展」、「通過創新不斷成長」。

1月，在世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會上，習近平主席指出，多邊主義的要義是國際上的事由大家共同商量著辦。

中國－中東歐國家合作的成功，正是多邊主義的生動實踐。中國支持和踐行多邊主義，獲得廣泛認同。中國－中東歐國家合作是中歐整體合作的一部分。2020年，中歐投資協定談判如期完成、中歐地理標誌協定簽署，中歐關係在疫情中繼續前行。

下階段，中歐還將有一系列重要政治議程。在同馬克龍總統通話時，習近平主席指出，中方相信，歐洲發展壯大有利於多極化世界和平、穩定、發展，有利於中歐兩大力量加強合作，共同應對多種全球性挑戰。

對非合作是中國對外合作的重要部分。過去的2020年，中非相互支持、共克時艱，各領域合作持續推進，向世界展現了中非關係的高水平。

2021年，新一屆中非合作論壇會議預定在塞內加爾舉行。向第34屆非洲聯盟峰會致賀電時，習近平主席表示：「中方願同非方一道，凝聚戰略共識，推進抗疫合作，全面落實論壇北京峰會成果，推動中非共建『一帶一路』合作走深走實，為構建更加緊密的中非命運共同體不懈努力，造福中非人民。」

全球發展：應對挑戰，著眼未來，抗疫仍是世界面臨的最緊迫任務

「世紀疫情和百年變局交織，帶來深遠影響。前所未有的挑戰，需要各國以前所未有的團結協作共同應對。」在中國－中東歐國家領導人峰會上，習近平主席發出呼籲。他承諾，「中國願繼續在力所能及範圍內向有關國家提供疫苗，為推動疫苗作為全球公共產品、促進疫苗在全球公平分配和使用作出貢獻。」迄今中方已向50多個發展中國家提供新冠肺炎疫苗援助。

此外，關於後疫情時代的世界發展，習近平主席多次談到「綠色」，「著眼綠色發展，打造面向未來的合作動能」、「我們要堅持『綠色共識』，堅定不移推進應對氣候變化國際合作」。

動員更多國家參與落實應對氣候變化《巴黎協定》，辦好《生物多樣性公約》第十五次締約方大會和第七屆世界自然保護大會，深化綠色經濟、清潔能源等領域交流合作......習近平主席提出一系列倡議，獲得國際社會積極響應。

馬克宏總統表示，法方願同中方繼續就應對氣候變化、公共衛生等全球性挑戰密切協作。法方支持中方成功舉辦《生物多樣性公約》第十五次締約方大會。中國－中東歐國家領導人峰會與會各方表示，願同中方推進包括綠色發展在內的多領域合作。

推動團結應對挑戰，著眼未來長遠發展。在和馬克宏總統通話時，習近平主席表示：「中法都是聯合國安理會常任理事國和負責任大國，兩國應該繼續高舉多邊主義旗幟，推動國際社會堅持公平正義、協商合作、開放包容，為人類盡早戰勝新冠肺炎疫情、促進世界和平與發展作出應有貢獻。」

(中時 )