邊開車邊玩手遊，下秒撞上左轉機車。

台中一名男騎士，邊騎機車邊滑手機回LINE，沒想到一秒後立即摔車自撞！台中市警局交通大隊統計台中市109年自撞交通事故案件共計發生3138件，造成44人死亡，3442人受傷，其中多數案件疑似與分心駕駛有關，警方也呼籲，專心才能安心並安全的抵達目的地。

依美國國家公路交通安全管理局統計顯示，美國101至107年間因分心駕駛死亡人數達2萬3000人死亡，占整體死亡人數近1成；其中常見的分心駕駛態樣包括使用手機傳訊息或聊天、和乘客聊天、調整或操作音響、空調、導航設備等。

以時速50公里為例，當駕駛分心1秒察看手機訊息，車輛所前進的距離約等於1座羽球場的長度，根據統計台中市109年自撞交通事故案件共計發生3138件，造成44人死亡，3442人受傷，其中多數案件疑似與分心駕駛有關，顯見專注力對於安全駕駛來說非常重要。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，主要有3種類型的分心駕駛：1.視覺上：視線未專注在道路上。2.形體上：手離開方向盤從事其他活動。3.認知上：駕駛時在思考其他事情。

而分心駕駛常見的原因為：駕駛中與乘客深入的交談、使用手機聊天、手裡拿著其他東西、說話或唱歌、抽菸或吃東西、調整音響或空調……等。

台中市政府警察局交通警察大隊呼籲駕駛人，開車應特別重視如何防止分心駕駛，其中，行前的充分準備是避免分心駕駛的最安全方法之一，除注意身體狀態外，應避免在車上飲食、使用手機或拿取物品，這些都是容易分心造成交通事故之主因，雖然安全駕駛的技術總是在不斷進步，提供駕駛人更便利、更先進的設備，但無論這些新興技術、政策和流程如何，都無法取代駕駛人的專注、不分心駕駛。

(中時 )