租約長達90年賺翻？一名網友分享朋友的房租合約，明明只要簽一年的合約，但數學不好的房東不小心將起迄日誤植為109年2月14日至200年的2月13日止，合約直接從1年變成91年，引發網友熱議，這是未來的子孫都要繼續住這嗎？但也不少人看了大讚房東好佛，這樣根本賺到了，許多人也勸原PO的朋友快去法院公證。

一名網友昨在臉書社團《爆廢1公社》上發文分享，朋友向他分享房租的合約，結果他一看到合約上所填寫的租約時間整個傻眼，「這是兒子、女兒未來也要繼續租這間房子的意思嗎？」

房東手滑寫錯租約日期，租期從1年變成91年，網友一看急喊「去公證」。（圖／翻攝自爆廢1公社）

從照片中可見，朋友的房租每個月是4500元整，而合約上標明租賃時間為一年，但後面的起迄日期卻是從109年2月14日至200年的2月13日止，算下來竟是整整91年，超離譜的時間引起網友討論。

許多人看完忍不住直呼，「活到老住到老」、「賺到！到200年租金都4500」、「租到三代同堂」、「長租下來，幾年後是房東跪求你別租」、「（房東）顯然數學很差」、「如果貨幣一直漲，這樣簽約，以後是房東虧」、「合約也太久了」。

不少網友紛紛直呼「房東太佛心！」，每個月的房租只要4500元，租約長達90多年，期間可能會遭遇到通貨膨脹、物價上漲等事情，算下來根本超賺。許多人也建議原PO的朋友可把租約拿去法院公證，這樣未來就算週邊租金暴漲，房東也都不能漲租了。

根據民法規定「租賃契約之期限，不得逾二十年。逾二十年者，縮短為二十年。前項期限，當事人得更新之。」也就是說每次的租約期限不可以超過20年，因此也有內行網友指出，房東筆誤加上租賃的時間太長了，應是會被當作無效合約。

(中時新聞網)